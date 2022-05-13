В Китае выразили обеспокоенность данными России о биолабораториях США на Украине

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Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин заявил, что Пекин обеспокоен материалами России о биолабораториях США на Украине.
В Китае выразили обеспокоенность данными России о биолабораториях США на Украине
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«Китай обеспокоен новыми материалами, обнародованными Россией, о биологической деятельности. Речь идёт о международной безопасности, — приводит ТАСС его слова.

Бин добавил, что предоставленные российской стороной материалы должны вызывать большую обеспокоенность у международного сообщества. 

«Китай призывает соответствующие стороны проявить ответственность, своевременно отреагировать и должным образом проверить, чтобы рассеять какие-то сомнения», — подытожил дипломат.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила на 13 мая заседание Совбеза всемирной организации по военно-биологической деятельности США на Украине.

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