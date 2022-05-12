Россия запросила на 13 мая заседание Совбеза ООН по биолабораториям США на Украине

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Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила на 13 мая заседание Совбеза ООН по военно-биологической деятельности США на Украине.
Россия запросила на 13 мая заседание Совбеза ООН по биолабораториям США на Украине
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  • © Spencer Platt

«Мы запросили открытое заседание Совета Безопасности ООН, чтобы представить новые доказательства по военным биологическим программам, проводившимся в лабораториях США на Украине. Заседание запланировано на 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск. — RT) завтра, 13 мая», — приводит его слова ТАСС.

19 апреля стало известно, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН новые данные о военно-биологической деятельности на Украине, проводившейся при поддержке США.

Как отмечали в Кремле, биолаборатории США вызывают много вопросов не только у России, и США обязаны предоставить по ним исчерпывающую информацию.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал об идеологах военно-биологической работы США на Украине.

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