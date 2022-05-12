Россия запросила на 13 мая заседание Совбеза ООН по биолабораториям США на Украине

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила на 13 мая заседание Совбеза ООН по военно-биологической деятельности США на Украине.

«Мы запросили открытое заседание Совета Безопасности ООН, чтобы представить новые доказательства по военным биологическим программам, проводившимся в лабораториях США на Украине. Заседание запланировано на 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск. — RT) завтра, 13 мая», — приводит его слова ТАСС.

19 апреля стало известно, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН новые данные о военно-биологической деятельности на Украине, проводившейся при поддержке США.

Как отмечали в Кремле, биолаборатории США вызывают много вопросов не только у России, и США обязаны предоставить по ним исчерпывающую информацию.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал об идеологах военно-биологической работы США на Украине.