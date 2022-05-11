СК России изучит данные об экспериментах США над украинцами в психбольнице под Харьковом

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Следственный комитет России изучит информацию о бесчеловечных экспериментах представителей США над пациентами психиатрической больницы в Харьковской области.

«Следственным комитетом будет запрошена информация в Министерстве обороны Российской Федерации о бесчеловечных экспериментах, проведённых в биолабораториях на территории Украины», — говорится в сообщении в Telegram.

Согласно новым данным, представители США прибывали на Украину через третьи страны и проводили опыты над пациентами психбольницы под Харьковом.

Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных к этому лиц.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил о получении Министерством обороны России новых сведений о бесчеловечных экспериментах Минобороны США над украинскими гражданами в психбольнице в селе Стрелечье Харьковской области. 

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