Министерство обороны России получило новые сведения, которые раскрывают подробности бесчеловечных экспериментов Минобороны США над украинскими гражданами в психбольнице в селе Стрелечье Харьковской области. Об этом проинформировал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

«Нами получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области)», — сказал он.

По словам Кириллова, основной категорией подопытных была группа мужчин в возрасте от 40 до 60 лет с высокой стадией физического истощения.

Также он сообщил, что для того, чтобы скрыть принадлежность проводивших биологические исследования экспертов к США, они прибывали на Украину через третьи страны.

В частности, Кириллов продемонстрировал фотографию уроженки американского штата Флорида Линды Опорто, отметив, что она принимала участие в этих работах.

Кроме того, он сообщил, что в январе 2022 года иностранцев, проводивших эксперименты, экстренно эвакуировали, а оборудование и препараты, которые они использовали, вывезли в западные области Украины.

Также Кириллов заявил, что польские специалисты участвовали в работе биолабораторий на территории Украины.