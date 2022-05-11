Начальник РХБЗ рассказал об экспериментах США над украинцами в психбольнице под Харьковом
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«Нами получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области)», — сказал он.
По словам Кириллова, основной категорией подопытных была группа мужчин в возрасте от 40 до 60 лет с высокой стадией физического истощения.
Также он сообщил, что для того, чтобы скрыть принадлежность проводивших биологические исследования экспертов к США, они прибывали на Украину через третьи страны.
В частности, Кириллов продемонстрировал фотографию уроженки американского штата Флорида Линды Опорто, отметив, что она принимала участие в этих работах.
Кроме того, он сообщил, что в январе 2022 года иностранцев, проводивших эксперименты, экстренно эвакуировали, а оборудование и препараты, которые они использовали, вывезли в западные области Украины.
Также Кириллов заявил, что польские специалисты участвовали в работе биолабораторий на территории Украины.