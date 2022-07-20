«Стремление Вашингтона раскочегаривать конфликт»: в посольстве РФ ответили на заявления США о спецоперации

В российском посольстве в Вашингтоне отреагировали на заявления представителей американской администрации о якобы захватническом характере спецоперации на Украине. Как подчеркнули дипломаты, Россия приносит на освобождённые украинские территории мир. В МИД тем временем обратили внимание на угрозы США ввести новые санкции против России. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, подобные заявления Вашингтона лишь укрепляют решимость Москвы действовать в соответствии с выбранным курсом.

Посольство РФ в Вашингтоне, комментируя обвинения со стороны США в адрес Москвы в «аннексии» украинских земель, подчеркнуло, что Россия возвращает на освобождённые территории Украины мир.

«Утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ложны. Мы возвращаем мир на освобождённые территории, создаём условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве подчеркнули: российское руководство неоднократно заявляло, что решение о своём будущем население освобождённых территорий примет самостоятельно.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия закладывает основу для «аннексии» подконтрольных ей территорий Украины. По его словам, в случае реализации этих планов против России введут новые санкции.

В российском посольстве, в свою очередь, обратили внимание на масштаб помощи, оказываемой российской стороной жителям освобождённых территорий Украины.

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«Идёт активное восстановление инфраструктуры, жилья, социальных объектов. К работам привлечены тысячи специалистов», — говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, в Донбассе в этом году планируется возвести около 500 км дорог и мостов. В то же время в Мариуполе строятся 12 современных домов и высокотехнологичный медицинский центр, его ввод в эксплуатацию планируется осенью.

Кроме того, не прекращаются поставки гуманитарной помощи. Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день на Украину, в ДНР и ЛНР направлено более 45 тыс. т гуманитарных грузов.

Как заключили в посольстве, новые высказывания американской администрации «являются ещё одним подтверждением стремления Вашингтона раскочегаривать конфликт как можно дольше».

«Американскими правящими кругами движет не забота об украинцах, a желание нанести России максимальный урон. Наша страна продолжит энергичную работу по налаживанию мирной жизни на освобождённых землях и выполнению всех задач СВО», — подытожили в российском посольстве.

На новые обвинения Вашингтона также отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Белый дом допустил ошибку, когда вводил против Москвы санкции «и без вхождения районов Украины в состав России».

«Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», — написала Захарова в Telegram.

Напомним, Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Херсонской области 15 марта. Запорожская область, по данным военно-гражданской администрации региона на начало июля, освобождена примерно на 70%.

В Херсонской области заявляли, что регион уже никогда не вернётся в состав Украины. Об этом, в частности, сообщал замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«Сейчас идёт чёткая интеграция в РФ, мы никогда в жизни не вернёмся на ту Украину», — отмечал он.

Как позднее отметили в российском Министерстве обороны, благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех подконтрольных российским силам городах и населённых пунктах восстановлена централизованная муниципальная власть.

Между тем представители администраций Херсонской и Запорожской областей продолжают комментировать перспективы проведения в их регионах референдумов о включении в состав РФ.

В частности, как заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, в области продолжают подготовку к референдуму.

«Подготовка к референдуму идёт, ничего не меняется, планы никуда не уходят. Уже тысячи людей получили российские паспорта. Процесс идёт», — цитирует Стремоусова РИА Новости.