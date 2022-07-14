Власти Запорожской области допустили референдум по вхождению в состав России в сентябре
- РИА Новости
Об этом заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
«Референдум будет проведён в начале осени. Предполагаемые даты — первая половина сентября», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Ранее Рогов заявил, что около 80% населения Запорожской области хотят объединения с Россией.
Как сообщалось, референдум о присоединении Херсонской области к России также намерены провести в 2022 году.