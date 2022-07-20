Захарова ответила на угрозу США ввести санкции при вхождении в Россию районов Украины

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление Белого дома о том, что США введут новые санкции в случае вхождения в состав России районов Украины.

«Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят «новые санкции» и без вхождения районов Украины в состав России», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, угроза не достигла цели, наоборот, усилила решимость действовать «согласно намеченному курсу».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская сторона не станет признавать вхождение новых регионов в состав России.

По словам Кирби, если в состав России войдут новые регионы, то она «столкнётся с дополнительными санкциями».