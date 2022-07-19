Белый дом заявил об отказе признавать вхождение новых регионов в состав России
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«Если Россия всё равно продолжит выполнение планов... мы отреагируем быстро и жёстко в единстве с союзниками и партнёрами», — сказал он.
По словам Кирби, если в состав России войдут новые регионы, то «Россия столкнётся с дополнительными санкциями».
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум о присоединении к России намерены провести в 2022 году.