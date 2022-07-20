Посольство России ответило на заявления США о намерениях Москвы на Украине
«Утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ложны. Мы возвращаем мир на освобождённые территории», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
Как отмечается, руководство России не раз заявляло, что население освобождённых территорий самостоятельно определит своё будущее.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская сторона не станет признавать вхождение новых регионов в состав России.