В Кремле прокомментировали мнение Лукашенко о том, что спецоперация на Украине затянулась
- AP
«Операция идёт по плану», — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Лукашенко.
Ранее белорусский президент в интервью Associated Press заявил, что недостаточно ознакомлен с ходом российской спецоперации на Украине, однако считает, что она затянулась.
Также Лукашенко считает, что нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине перешёл на более высокий уровень. По его словам, «надо остановиться и договориться». При этом он считает, что Украина не заинтересована в переговорах с Россией.