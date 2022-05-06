В Кремле прокомментировали мнение Лукашенко о том, что спецоперация на Украине затянулась

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал мнение белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что российская спецоперация на Украине затянулась. По словам представителя Кремля, спецоперация идёт по плану.
В Кремле прокомментировали мнение Лукашенко о том, что спецоперация на Украине затянулась
  • AP

«Операция идёт по плану», — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Лукашенко.

Ранее белорусский президент в интервью Associated Press заявил, что недостаточно ознакомлен с ходом российской спецоперации на Украине, однако считает, что она затянулась.

Также Лукашенко считает, что нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине перешёл на более высокий уровень. По его словам, «надо остановиться и договориться». При этом он считает, что Украина не заинтересована в переговорах с Россией.

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