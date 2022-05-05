Лукашенко: нельзя, чтобы конфликт на Украине перешёл на более высокий уровень

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью Associated Press заявил, что нельзя, чтобы конфликт на Украине перешёл на более высокий уровень. По его словам, «надо остановиться и договориться».

Слова Лукашенко приводит БЕЛТА.

«Нельзя, чтобы этот конфликт перешёл на более высокий уровень», — сказал белорусский лидер.

По его словам, никакое НАТО и никакие американцы «старьём и даже современным оружием не помогут Украине».

«Успеха у украинцев не будет, и американцы это понимают лучше, чем кто. Россия при всех сложностях, трудностях обречена победить», — заявил президент Белоруссии.

Он добавил, что «надо остановиться и договориться». По мнению Лукашенко, это можно сейчас сделать, пока конфликт на Украине не перешёл «на качественно новую стадию».

Также Лукашенко считает, что Украина не заинтересована в переговорах с Россией.