Посол Антонов призвал США свернуть нелегальные работы в сфере военной биологии

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Российский посол в США Анатолий Антонов порекомендовал Соединённым Штатам завершить нелегальные работы в сфере военной биологии, в том числе на постсоветском пространстве.

Об этом сообщает пресс-служба посольства в Facebook.

Дипломат также заявил, что Вашингтону следует ускорить процесс ликвидации национальных запасов химического оружия.

Ранее Антонов сообщал, что Соединённые Штаты опасаются подтверждения фактов нарушения конвенции о запрете биологического оружия на Украине.

В Минобороны России сообщили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в стриме RT «Летучка» рассказал об американских биолабораториях на Украине.

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