Россиянин Мель намерен обжаловать решение литовского суда

Россиянин Юрий Мель, которому Апелляционный суд Литвы продлил срок лишения свободы, заявил, что намерен сделать всё, чтобы обжаловать данное решение.

Об этом сообщает РИА Новости, которому Мель дал интервью.

«Будет подана кассационная жалоба, будут использованы все механизмы, чтобы обжаловать приговор», — заявил Мель, отвечая на вопрос, будет ли он подавать апелляцию в международные инстанции.

Он добавил, что подаст жалобу в том числе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и будет требовать от Литвы оправдательного приговора и материальной компенсации.

Ранее стало известно, что Апелляционный суд Литвы объявил о продлении срока лишения свободы россиянину Юрию Мелю по делу о событиях 13 января 1991 года.

Подробнее — в материале RT.