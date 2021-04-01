Россиянин Мель намерен обжаловать решение литовского суда

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Россиянин Юрий Мель, которому Апелляционный суд Литвы продлил срок лишения свободы, заявил, что намерен сделать всё, чтобы обжаловать данное решение.
Россиянин Мель намерен обжаловать решение литовского суда
  • © Petras Malukas
  • AFP

Об этом сообщает РИА Новости, которому Мель дал интервью.

«Будет подана кассационная жалоба, будут использованы все механизмы, чтобы обжаловать приговор», — заявил Мель, отвечая на вопрос, будет ли он подавать апелляцию в международные инстанции.

Он добавил, что подаст жалобу в том числе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и будет требовать от Литвы оправдательного приговора и материальной компенсации.

Ранее стало известно, что Апелляционный суд Литвы объявил о продлении срока лишения свободы россиянину Юрию Мелю по делу о событиях 13 января 1991 года.

Подробнее — в материале RT.

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