Россиянин Мель намерен обжаловать решение литовского суда
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- AFP
Об этом сообщает РИА Новости, которому Мель дал интервью.
«Будет подана кассационная жалоба, будут использованы все механизмы, чтобы обжаловать приговор», — заявил Мель, отвечая на вопрос, будет ли он подавать апелляцию в международные инстанции.
Он добавил, что подаст жалобу в том числе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и будет требовать от Литвы оправдательного приговора и материальной компенсации.
Ранее стало известно, что Апелляционный суд Литвы объявил о продлении срока лишения свободы россиянину Юрию Мелю по делу о событиях 13 января 1991 года.
Подробнее — в материале RT.