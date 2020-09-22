Боррель обсудил с министром обороны Украины ситуацию в Донбассе
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства обороны.
«Цель визита делегации Евросоюза в оборонное ведомство — обсуждение ситуации в районе проведения операции объединённых сил», — говорится в заявлении.
Отмечается, что представитель ЕС и глава Минобороны Украины также поговорили о текущем состоянии сотрудничества Украины с Евросоюзом по «военно-политическим, военно-техническим и военным направлениям».
Ранее сообщалось, что Боррель прибыл с официальным визитом на Украину.