Боррель обсудил с министром обороны Украины ситуацию в Донбассе

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель провёл переговоры с министром обороны Украины Андреем Тараном, в ходе которых обсуждалась ситуация в Донбассе.
Боррель обсудил с министром обороны Украины ситуацию в Донбассе
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства обороны.

«Цель визита делегации Евросоюза в оборонное ведомство — обсуждение ситуации в районе проведения операции объединённых сил», — говорится в заявлении.

Отмечается, что представитель ЕС и глава Минобороны Украины также поговорили о текущем состоянии сотрудничества Украины с Евросоюзом по «военно-политическим, военно-техническим и военным направлениям».

Ранее сообщалось, что Боррель прибыл с официальным визитом на Украину.

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