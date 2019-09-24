Украина начала импорт нефтепродуктов из Белоруссии

«Нафтогаз Украины» впервые закупил партию нефтепродуктов из Белоруссии для её продажи на украинском рынке.

«Впервые импортировали партию нефтепродуктов из Белоруссии для её продажи на украинском рынке», — написала компания в своём Twitter.

У вересні ми поставимо на український ринок 30 тис. тонн дизельного палива виробництва Мозирського НПЗ. Надалі плануємо активно розвивати напрямок трейдингу, адже питання ресурсного наповнення ринку України та диверсифікації джерел постачання дуже актуальні — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 24 сентября 2019 г.

В компании заявили, что планируют развивать направление трейдинга ввиду актуальности вопроса диверсификации источников.

«В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тысяч тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ», — указано в тексте.

21 сентября в компании «Нафтогаз» рассчитали тарифы на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет в зависимости от объёма бронирования мощности.

20 сентября «Нафтогаз» начал импорт электроэнергии из Белоруссии.