Украина начала импорт нефтепродуктов из Белоруссии

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«Нафтогаз Украины» впервые закупил партию нефтепродуктов из Белоруссии для её продажи на украинском рынке.
Украина начала импорт нефтепродуктов из Белоруссии
  • © «Укртранснафта»

«Впервые импортировали партию нефтепродуктов из Белоруссии для её продажи на украинском рынке», — написала компания в своём Twitter.

В компании заявили, что планируют развивать направление трейдинга ввиду актуальности вопроса диверсификации источников.

«В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тысяч тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ», — указано в тексте.

21 сентября в компании «Нафтогаз» рассчитали тарифы на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет в зависимости от объёма бронирования мощности.

20 сентября «Нафтогаз» начал импорт электроэнергии из Белоруссии.

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