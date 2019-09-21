«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет

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В компании «Нафтогаз» рассчитали тарифы на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет в зависимости от объёма бронирования мощности.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно расчётам компании, тариф на период с 2020 по 2024 год в случае бронирования 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м стоимость составит $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

19 сентября в Брюсселе состоялись трёхсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.

Комментируя итоги переговоров, министр энергетики России Александр Новак отметил, что они прошли конструктивно.

По его словам, украинские партнёры заявили о заинтересованности в продолжении работы с 1 января 2020 года.

Он также заявил, что российская сторона готова доказать Украине, что прямые поставки российского газа будут для неё экономически выгоднее и эффективнее

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