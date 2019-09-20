Украина начала импортировать электроэнергию из Белоруссии

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Украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать электроэнергию из Белоруссии.
Украина начала импортировать электроэнергию из Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте компании.

«Группа «Нафтогаз» использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на наилучших условиях. В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали её импорт по долгосрочному контракту с «Белэнерго», — указали в «Нафтогазе».

Уточняется, что первые импортированные объёмы компания уже реализовала на украинском рынке «на сутки наперёд» и на балансирующем рынке.

Ранее представитель украинского лидера в кабинете министров Андрей Герус заявил, что экспорт электроэнергии в Польшу, осуществляемый за счёт одного из блоков Хмельницкой АЭС, приведёт к росту дефицита электричества в самой Украине.

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