Украина начала импортировать электроэнергию из Белоруссии

Украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать электроэнергию из Белоруссии.

Об этом говорится на сайте компании.

«Группа «Нафтогаз» использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на наилучших условиях. В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали её импорт по долгосрочному контракту с «Белэнерго», — указали в «Нафтогазе».

Уточняется, что первые импортированные объёмы компания уже реализовала на украинском рынке «на сутки наперёд» и на балансирующем рынке.

Ранее представитель украинского лидера в кабинете министров Андрей Герус заявил, что экспорт электроэнергии в Польшу, осуществляемый за счёт одного из блоков Хмельницкой АЭС, приведёт к росту дефицита электричества в самой Украине.