Украина начала импортировать электроэнергию из Белоруссии
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте компании.
«Группа «Нафтогаз» использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на наилучших условиях. В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали её импорт по долгосрочному контракту с «Белэнерго», — указали в «Нафтогазе».
Уточняется, что первые импортированные объёмы компания уже реализовала на украинском рынке «на сутки наперёд» и на балансирующем рынке.
Ранее представитель украинского лидера в кабинете министров Андрей Герус заявил, что экспорт электроэнергии в Польшу, осуществляемый за счёт одного из блоков Хмельницкой АЭС, приведёт к росту дефицита электричества в самой Украине.