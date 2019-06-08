В Раде рассказали о необходимости судить Кравчука и Кучму за госизмену

Депутат Верховной рады Юрий Левченко заявил, что бывших президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму «нужно судить за госизмену».

Об этом сообщает NewsOne.

По мнению парламентария, бывшие украинские лидеры «отдали третий ядерный потенциал мира за бумажку».

«Тема Будапештского меморандума очень часто поднимается в нашем обществе, но не все понимают его значение. На самом деле тот документ имеет очень мало гарантий по отношению к Украине, их там почти нет. И, мне кажется, что уже на этом основании господинов Кравчука и Кучму нужно судить за госизмену. Потому что они отдали третий ядерный потенциал мира за бумажку, которая мало что значит», — заявил он.

В апреле 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов назвал ошибкой отказ Киева от ядерного статуса в постсоветское время.