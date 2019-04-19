Глава ДНР не исключил создание группы по подсчёту нанесённого Украиной ущерба

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин, не исключил, что будет создана группа по подсчёту нанесённого Украиной ущерба.

«Пока на данный момент группы нет, потому что сейчас по-прежнему наносится максимальный ущерб в отношении Донецка и Луганска со стороны Украины. Не исключено, что такая группа, конечно же, будет организована и ущерб будет выставлен в адрес Украины», — цитирует РИА Новости Пушилина.

В марте глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о намерении создать рабочую группу для подсчёта экономического ущерба, нанесённого полуострову за время нахождения в составе Украины, а также для подготовки исков к украинским властям.

Позднее первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс рассказал об итогах первого заседания этой рабочей группы.

По его словам, итогом всей деятельности рабочей группы станет аналитический документ с выводами по всем сферам.