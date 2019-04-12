В Крыму подвели итоги заседания по оценке ущерба за время в составе Украины
- РИА Новости
«Мы обговорили вопрос, как мы будем двигаться, по каким направлениям, что нам необходимо посмотреть, чтобы что-то не упустить и не преувеличить какие-то показатели», — цитирует главу рабочей группы РИА Новости.
По его словам, итогом всей деятельности рабочей группы станет аналитический документ с выводами по всем сферам.
При этом убытки полуострова будут подсчитаны как за период нахождения Крыма в составе Украины с 1991 по 2014 год, так и после воссоединения с Россией.
Фикс подчеркнул, что период с 1991 по 2014 год «очень сложный для подсчёта».
По его словам, рабочей группе потребуется около полугода на анализ общего ущерба.
Ранее работу по оценке убытков от пребывания в составе Украины начали власти Севастополя.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.