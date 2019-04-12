В Крыму подвели итоги заседания по оценке ущерба за время в составе Украины

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Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс рассказал об итогах первого заседания рабочей группы по оценке ущерба, нанесённого полуострову в период нахождения в составе Украины.
В Крыму подвели итоги заседания по оценке ущерба за время в составе Украины
  • РИА Новости

«Мы обговорили вопрос, как мы будем двигаться, по каким направлениям, что нам необходимо посмотреть, чтобы что-то не упустить и не преувеличить какие-то показатели», — цитирует главу рабочей группы РИА Новости.

По его словам, итогом всей деятельности рабочей группы станет аналитический документ с выводами по всем сферам.

При этом убытки полуострова будут подсчитаны как за период нахождения Крыма в составе Украины с 1991 по 2014 год, так и после воссоединения с Россией.

Фикс подчеркнул, что период с 1991 по 2014 год «очень сложный для подсчёта». 

По его словам, рабочей группе потребуется около полугода на анализ общего ущерба.

Ранее работу по оценке убытков от пребывания в составе Украины начали власти Севастополя.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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