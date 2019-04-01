Названа дата первого заседания по оценке убытков от нахождения Крыма в составе Украины

Вице-спикер Госдумы Иван Мельников, который возглавляет рабочую группу по оценке убытков от нахождения Крыма в составе Украины, сообщил, что первое заседание группы состоится 3 апреля.

«В среду, в пять часов», — цитирует РИА Новости Мельникова.

Он отметил, что заседание будет носить организационный характер.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам оценить экономические потери Крыма за 25 лет нахождения полуострова в составе Украины и через европейские институты обязать Киев компенсировать убытки региона.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что поддержка некоторых отраслей в регионе возросла по сравнению с украинским периодом в десятки раз.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.