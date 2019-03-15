Володин поручил оценить убытки от нахождения Крыма в составе Украины

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам оценить экономические потери Крыма за 25 лет нахождения полуострова в составе Украины и через европейские институты обязать Киев компенсировать убытки региона.
Володин поручил оценить убытки от нахождения Крыма в составе Украины
  • РИА Новости

«(Необходимо. — RT) просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счёт той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась... И через европейские парламентские структуры мы с вами возьмём и обяжем Украину компенсировать то, что потеряли граждане за эти 25 лет», — цитирует РИА Новости Володина, принявшего участие в совместном заседании Совета Госдумы с Госсоветом республики.

Он отметил, что за время нахождения Крыма в составе Украины были нарушены многочисленные права граждан, в том числе право на использование родного языка.

При этом, по словам Володина, за пять лет в составе России по уровню валового регионального продукта регион поднялся с предпоследнего до 40-го места среди всех российских субъектов.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что поддержка некоторых отраслей в регионе возросла по сравнению с украинским периодом в десятки раз.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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