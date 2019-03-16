В Крыму оценили экономический ущерб от пребывания в составе Украины

Потери Крыма за время пребывания в составе Украины могут достигать сотен миллиардов рублей, заявил первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс.

«Если мы начнём считать, то для руководителей Украины это будет очень грустная статистика. Там речь идёт не о миллиардах, а, наверное, о сотнях миллиардов, а возможно, о триллионах рублей как минимум», — сказал он РИА Новости.

В качестве примера Фикс привёл «разрушенную действиями киевских властей систему Северо-Крымского канала», а также намеренно обанкроченные промышленные предприятия.

«Когда будут озвучены все экономические потери полуострова от пребывания в составе Украины, то украинские и западные деятели, которые сегодня что-то требуют и хотят от Крыма, наконец-то поубавят свой пыл и желание нажиться на крымчанах», — добавил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обязать Киев компенсировать убытки Крыма за время нахождения в составе Украины.

По его словам, за пятилетний период в составе России по уровню валового регионального продукта регион занял 40-е место среди всех российских субъектов, при том что ранее занимал предпоследнее.

Также глава Крыма Сергей Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что поддержка некоторых отраслей в регионе возросла по сравнению с украинским периодом в десятки раз.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.