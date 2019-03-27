В Крыму приступили к подсчёту убытков от пребывания в составе Украины

В Крыму создана рабочая группа для организации подсчёта экономических убытков за период нахождения региона в составе Украины. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

«Работа начата. Создаём рабочую группу, которую возглавит (первый вице-спикер крымского парламента. — RT) Ефим Фикс», — цитирует Константинова РИА Новости Крым.

Уточняется, что в состав группы войдут представители совета министров.

Глава крымского парламента подчеркнул, что за время пребывания в составе Украины Крым «обезжирился», ничего не получая от государства взамен на регулярные налоговые отчисления в бюджет страны.

Ранее глава республики Сергей Аксёнов объявил о создании рабочей группы на уровне Госдумы и парламента при участии юристов-международников для подготовки иска к Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.