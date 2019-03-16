Аксёнов анонсировал создание рабочей группы для подготовки иска к Киеву

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о намерении создать рабочую группу для подсчёта экономического ущерба, нанесённого полуострову за время нахождения в составе Украины, а также для подготовки исков к украинским властям.
Аксёнов анонсировал создание рабочей группы для подготовки иска к Киеву
  • РИА Новости

«На уровне Госдумы и парламента Крыма будет создана рабочая группа с привлечением юристов-международников, специалистов», — заявил Аксёнов РИА Новости.

По его словам, к подсчёту ущерба будет возможно приступить «в течение месяца».

Глава республики при этом подчеркнул, что правовые перспективы предъявить такие иски есть, однако не уточнил, будет ли данный иск подан в дальнейшем в международные инстанции.

Ранее первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс заявил, что потери Крыма за время пребывания в составе Украины могут достигать сотен миллиардов рублей.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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