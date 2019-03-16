Аксёнов анонсировал создание рабочей группы для подготовки иска к Киеву
- РИА Новости
«На уровне Госдумы и парламента Крыма будет создана рабочая группа с привлечением юристов-международников, специалистов», — заявил Аксёнов РИА Новости.
По его словам, к подсчёту ущерба будет возможно приступить «в течение месяца».
Глава республики при этом подчеркнул, что правовые перспективы предъявить такие иски есть, однако не уточнил, будет ли данный иск подан в дальнейшем в международные инстанции.
Ранее первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс заявил, что потери Крыма за время пребывания в составе Украины могут достигать сотен миллиардов рублей.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.