На Украине предложили взыскать с России ренту за земли Юрия Долгорукого

Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne предложил взыскать с России ренту за «использование украинской земли, основанной Юрием Долгоруким» в течение 300-летнего периода.

«Взыскать с России средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, и они теперь используют наш Новгород и наши земли... Посчитать за 300 лет», — заявил экс-генпрокурор Украины.

Пискун предложил взять Россию «в рабство», если эта рента не будет уплачена.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обязать Киев компенсировать убытки Крыма за время нахождения в составе Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.