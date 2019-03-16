На Украине предложили взыскать с России ренту за земли Юрия Долгорукого

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Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne предложил взыскать с России ренту за «использование украинской земли, основанной Юрием Долгоруким» в течение 300-летнего периода.
На Украине предложили взыскать с России ренту за земли Юрия Долгорукого
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

«Взыскать с России средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, и они теперь используют наш Новгород и наши земли... Посчитать за 300 лет», — заявил экс-генпрокурор Украины.

Пискун предложил взять Россию «в рабство», если эта рента не будет уплачена.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обязать Киев компенсировать убытки Крыма за время нахождения в составе Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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