На Украине предложили взыскать с России ренту за земли Юрия Долгорукого
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«Взыскать с России средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, и они теперь используют наш Новгород и наши земли... Посчитать за 300 лет», — заявил экс-генпрокурор Украины.
Пискун предложил взять Россию «в рабство», если эта рента не будет уплачена.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обязать Киев компенсировать убытки Крыма за время нахождения в составе Украины.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.