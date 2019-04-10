Власти Севастополя начали оценивать ущерб от пребывания в составе Украины

Спикер законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что городские власти начали оценивать ущерб, который был нанесён городу за время нахождения в составе Украины. Об этом информирует РИА Новости.

«Мы уже собираем материалы о том ущербе, который был нанесён нашему городу», — заявила она.

Алтабаева добавила, что в городском заксобрании создадут специальную рабочую группу.

По её словам, уже отправлены запросы о нанесённом ущербе в органы государственной власти, общественные организации, научные и научно-образовательные учреждения.

Также она сообщила, что материалы будут направляться в Государственную думу.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что потери полуострова за время пребывания в составе Украины могут достигать сотен миллиардов рублей.

Глава Крыма Сергей Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сообщил, что поддержка некоторых отраслей в республике увеличилась по сравнению с украинским периодом в десятки раз.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.