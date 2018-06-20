Москалькова попросила генсека Совета Европы помочь морякам судна «Норд» на Украине
- Татьяна Москалькова
- РИА Новости
Об этом Москалькова сообщила журналистам. По её словам, они обсуждали вопрос о российских моряках, которые удерживаются на Украине и не могут попасть домой в Крым.
«Я передала официальное письмо Ягланду с просьбой оказать помощь в разрешении этого вопроса», — приводит её слова ТАСС.
Москалькова отметила, что Ягланд предложил ей вариант с обменом. При этом омбудсмен добавила, что её «мандат не позволяет проводить вот такие действия».
В апреле Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ из-за задержания судна «Норд» на Украине.