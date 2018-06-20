Москалькова попросила генсека Совета Европы помочь морякам судна «Норд» на Украине

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала генеральному секретарю Совета Европы (СЕ) Турбьёрну Ягланду письмо с просьбой оказать помощь удерживаемым на Украине членам экипажа российского судна «Норд».
Москалькова попросила генсека Совета Европы помочь морякам судна «Норд» на Украине
  • Татьяна Москалькова
  • РИА Новости

Об этом Москалькова сообщила журналистам. По её словам, они обсуждали вопрос о российских моряках, которые удерживаются на Украине и не могут попасть домой в Крым. 

«Я передала официальное письмо Ягланду с просьбой оказать помощь в разрешении этого вопроса», — приводит её слова ТАСС.

Москалькова отметила, что Ягланд предложил ей вариант с обменом. При этом омбудсмен добавила, что её «мандат не позволяет проводить вот такие действия».

В апреле Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ из-за задержания судна «Норд» на Украине.

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