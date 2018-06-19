Суд на Украине разрешил капитану судна «Норд» выехать в Крым

Херсонский городской суд разрешил капитану задержанного украинскими пограничниками судна «Норд» Владимиру Горбенко выехать в Крым. Об этом сообщила пресс-секретарь базирующейся в Киеве прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

По её словам, суд отказал «в продлении обязательства не посещать» Горбенко территорию Крыма, передаёт Интерфакс.

«Мера пресечения в виде залога, а также обязательство о необходимости сообщать о своём месте пребывания и являться к следователю остаётся в силе», — добавила она.

Тихончик указала, что два уголовных производства в отношении капитана «Норда» были объединены в одно.

Ранее в ФСБ заявили, что подозреваемые в захвате судна «Норд» объявлены в международный розыск.

В мае украинский суд оставил в силе меру пресечения Горбенко.

25 марта Погранслужбой Украины в Азовском море было задержано судно «Норд» под российским флагом с экипажем из десяти граждан России.