Суд на Украине разрешил капитану судна «Норд» выехать в Крым

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Херсонский городской суд разрешил капитану задержанного украинскими пограничниками судна «Норд» Владимиру Горбенко выехать в Крым. Об этом сообщила пресс-секретарь базирующейся в Киеве прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.
Суд на Украине разрешил капитану судна «Норд» выехать в Крым
  • dpsu.gov.ua

По её словам, суд отказал «в продлении обязательства не посещать» Горбенко территорию Крыма, передаёт Интерфакс.

«Мера пресечения в виде залога, а также обязательство о необходимости сообщать о своём месте пребывания и являться к следователю остаётся в силе», — добавила она.

Тихончик указала, что два уголовных производства в отношении капитана «Норда» были объединены в одно. 

Ранее в ФСБ заявили, что подозреваемые в захвате судна «Норд» объявлены в международный розыск. 

В мае украинский суд оставил в силе меру пресечения Горбенко. 

25 марта Погранслужбой Украины в Азовском море было задержано судно «Норд» под российским флагом с экипажем из десяти граждан России.

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