Суд на Украине разрешил капитану судна «Норд» выехать в Крым
- dpsu.gov.ua
По её словам, суд отказал «в продлении обязательства не посещать» Горбенко территорию Крыма, передаёт Интерфакс.
«Мера пресечения в виде залога, а также обязательство о необходимости сообщать о своём месте пребывания и являться к следователю остаётся в силе», — добавила она.
Тихончик указала, что два уголовных производства в отношении капитана «Норда» были объединены в одно.
Ранее в ФСБ заявили, что подозреваемые в захвате судна «Норд» объявлены в международный розыск.
В мае украинский суд оставил в силе меру пресечения Горбенко.
25 марта Погранслужбой Украины в Азовском море было задержано судно «Норд» под российским флагом с экипажем из десяти граждан России.