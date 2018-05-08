Суд на Украине оставил в силе меру пресечения капитану «Норда»
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Таким образом, суд отклонил апелляцию защиты капитана «Норда». Владимиру Горбенко по-прежнему нужно отмечаться у следователя после выхода из СИЗО под залог.
Ранее суд постановил заключить капитана под стражу, но адвокаты добились выпуска главы экипажа под залог.
«Апелляция оставила в силе первоначальное решение суда», — пояснил адвокат.
Ранее защита членов экипажа судна передала информацию о нарушениях со стороны украинских властей в ООН и ОБСЕ.
Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.