Защита членов экипажа судна «Норд» обратилась в ООН и ОБСЕ

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Защита членов экипажа задержанного на Украине судна «Норд» передала информацию о нарушениях со стороны украинских властей в ООН и ОБСЕ. Об этом заявил один из адвокатов Дмитрий Щербина.
Защита членов экипажа судна «Норд» обратилась в ООН и ОБСЕ
  • © Государственная пограничная служба Украины

«Мы обратились в киевские представительства миссии ООН и ОБСЕ и передали всю информацию о нарушениях, которые были при задержании моряков, а также при судебных разбирательствах в отношении капитана», — приводит слова Щербины «Крыминформ».

По его словам, в ООН и ОБСЕ «все нарушения зафиксировали».

Он отметил, что при фиксации нарушений адвокатам «будет легче в Европейском суде по правам человека» и на Украине.

Ранее суд на Украине перенёс рассмотрение дела членов экипажа «Норда».

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