Защита членов экипажа судна «Норд» обратилась в ООН и ОБСЕ
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«Мы обратились в киевские представительства миссии ООН и ОБСЕ и передали всю информацию о нарушениях, которые были при задержании моряков, а также при судебных разбирательствах в отношении капитана», — приводит слова Щербины «Крыминформ».
По его словам, в ООН и ОБСЕ «все нарушения зафиксировали».
Он отметил, что при фиксации нарушений адвокатам «будет легче в Европейском суде по правам человека» и на Украине.
Ранее суд на Украине перенёс рассмотрение дела членов экипажа «Норда».