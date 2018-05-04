Защита членов экипажа судна «Норд» обратилась в ООН и ОБСЕ

Защита членов экипажа задержанного на Украине судна «Норд» передала информацию о нарушениях со стороны украинских властей в ООН и ОБСЕ. Об этом заявил один из адвокатов Дмитрий Щербина.

«Мы обратились в киевские представительства миссии ООН и ОБСЕ и передали всю информацию о нарушениях, которые были при задержании моряков, а также при судебных разбирательствах в отношении капитана», — приводит слова Щербины «Крыминформ».

По его словам, в ООН и ОБСЕ «все нарушения зафиксировали».

Он отметил, что при фиксации нарушений адвокатам «будет легче в Европейском суде по правам человека» и на Украине.

Ранее суд на Украине перенёс рассмотрение дела членов экипажа «Норда».