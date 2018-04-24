Капитан судна «Норд» рассказал подробности задержания украинскими пограничниками

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Капитан арестованного украинскими властями судна «Норд» Владимир Горбенко в эксклюзивном интервью RT рассказал подробности задержания пограничниками.
Капитан судна «Норд» рассказал подробности задержания украинскими пограничниками
  • © Государственная пограничная служба Украины

«Ещё до того, как в день задержания вельбот с пограничниками к нам подплыл, я заметил, что оба пулемёта на борту были направлены на нас. К нам сошли пятеро с автоматами, попросили документы. Сказали, что паспорта недействительны. То же самое сказали и про документы на судно. Только в Бердянске мне разрешили оповестить судовладельца о случившемся, а не немедленно, как это полагается. Уведомление об аресте мне вручали уже в машине, когда увезли меня с «Норда» в Херсон», — рассказал Горбенко.

По его словам, в целом пограничники общались нормально. 

«В личной беседе обмолвились, что наше задержание — это политика, на них украинская общественность давит», — добавил капитан.

Ранее адвокат Дмитрий Щербина рассказал о трудностях с предоставлением медицинской помощи капитану задержанного Украиной судна «Норд» Владимиру Горбенко.

Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.

Подробнее — в материале RT.

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