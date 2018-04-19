На Украине сообщили, что два члена экипажа судна «Норд» выехали в Белоруссию

Короткая ссылка
Пресс-служба Госпогранслужбы Украины на своём сайте сообщила, что два члена экипажа арестованного украинскими пограничниками судна «Норд» якобы незаконно выехали из страны в Белоруссию.
На Украине сообщили, что два члена экипажа судна «Норд» выехали в Белоруссию
  • © Государственная пограничная служба Украины

«Государственная пограничная служба Украины сообщает, что 19 апреля около 06:00 двое граждан Украины, членов команды «Норд», обманным путём выехали с Украины в Белоруссию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту проинформированы МИД, СБУ и другие правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что экипаж судна «Норд», которое было задержано 25 марта в Азовском море, вызвали на допрос в СБУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Белоруссия Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных