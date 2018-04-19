На Украине сообщили, что два члена экипажа судна «Норд» выехали в Белоруссию

Пресс-служба Госпогранслужбы Украины на своём сайте сообщила, что два члена экипажа арестованного украинскими пограничниками судна «Норд» якобы незаконно выехали из страны в Белоруссию.

«Государственная пограничная служба Украины сообщает, что 19 апреля около 06:00 двое граждан Украины, членов команды «Норд», обманным путём выехали с Украины в Белоруссию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту проинформированы МИД, СБУ и другие правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что экипаж судна «Норд», которое было задержано 25 марта в Азовском море, вызвали на допрос в СБУ.