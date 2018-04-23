Адвокат рассказал о трудностях с предоставлением медицинской помощи капитану судна «Норд»

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Адвокат Дмитрий Щербина рассказал о трудностях с предоставлением медицинской помощи капитану задержанного Украиной судна «Норд» Игорю Горбенко.
Адвокат рассказал о трудностях с предоставлением медицинской помощи капитану судна «Норд»
  • © Государственная пограничная служба Украины

По словам защитника, у Горбенко проблемы с сердцем и артериальным давлением, но местные больницы отказываются принимать пациента на обследование.

Отмечается, что следователи подписали для него разрешение о переезде в Днепропетровск, где у задержанного главы экипажа живут дальние родственники.

«Капитан — хронический гипертоник, и лучше ему не становится. Местные больницы в том городе, где он сейчас, либо переполнены, либо боятся его принимать, видимо, по чьему-то распоряжению», — предположил в разговоре с RT Щербина.

Защита капитана надеется, что в Днепропетровске — областном центре с большим количеством хорошо оборудованных больниц — больному мужчине в помощи не откажут.

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что два члена экипажа «Норда» якобы незаконно выехали из страны в Белоруссию.

Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.

Экс-депутат Одесского областного совета Алексей Албу в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг экипажа судна «Норд».

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