Суд на Украине перенёс рассмотрение дела членов экипажа судна «Норд»

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Украинский суд перенёс рассмотрение дела против членов экипажа российского судна «Норд». Об этом заявил адвокат Дмитрий Щербина.
Суд на Украине перенёс рассмотрение дела членов экипажа судна «Норд»
  • © Государственная пограничная служба Украины

«Их дела в суде, сегодняшний суд в отношении нескольких человек перенесли по причине несвоевременного уведомления. Дата нового неизвестна. По остальным завтрашние заседания тоже, как ожидается, будут перенесены», — сказал адвокат. 

По его словам, в отношении моряков заведены новые административные дела в связи с предыдущими попытками покинуть Украину и в связи с «незаконным въездом». 

«У них забрали паспорта, и нет никаких документов», — отметил Щербина. 

Он добавил, что в настоящее время обсуждаются различные варианты возвращения моряков на родину, но власти Украины создают для них искусственные препятствия и незаконно удерживают в стране.

Адвокат сообщил, что арестованное судно «Норд» по-прежнему находится в аэропорту Бердянска, а его капитан Владимир Горбенко пребывает в больнице Днепра на обследовании.

Ранее адвокат рассказал о трудностях с предоставлением медицинской помощи Горбенко.

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