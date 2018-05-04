Капитан задержанного украинскими властями судна «Норд» прошёл обследование

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Капитан задержанного Украиной судна «Норд» Владимир Горбенко прошёл обследование в одной из украинских больниц.
Капитан задержанного украинскими властями судна «Норд» прошёл обследование
  • © Государственная пограничная служба Украины

«Он написал, что ему стало гораздо лучше. Мы рады, что его здоровью теперь ничего не угрожает», — рассказал RT адвокат Дмитрий Щербина.

В настоящее время Горбенко находится у своих родственников. Ему по-прежнему нужно каждую неделю приезжать к следователю, после того как его выпустили из СИЗО под залог.

Отмечается, что экипаж «Норда» всё ещё находится в российском посольстве в Киеве.

По словам адвоката, обсуждаются различные варианты возвращения моряков на родину, но власти Украины создают искусственные препятствия и незаконно удерживают экипаж в стране.

Ранее адвокат рассказал о трудностях с предоставлением медицинской помощи Горбенко.

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