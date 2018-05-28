ФСБ: подозреваемые в захвате судна «Норд» объявлены в международный розыск

Подозреваемые в захвате российского судна «Норд» установлены, они объявлены в международный розыск. Об этом сообщил глава Крымского управления ФСБ Виктор Палагин.

«По судну «Норд» все подозреваемые установлены и объявлены в розыск международный», — цитирует Палагина РИА Новости.

Он добавил, что все они находятся на Украине. Палагин также уточнил, что речь идёт об экипаже украинских пограничников, задержавших «Норд».

Ранее сообщалось, что украинский суд вернул паспорта двоим членам экипажа крымского судна.

В марте на Украине суд арестовал российское судно «Норд».