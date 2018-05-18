Суд на Украине вернул двум членам экипажа «Норда» паспорта

Суд на Украине вынес решение вернуть паспорта двум членам экипажа задержанного российского судна «Норд».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката моряков Дмитрия Щербину.

«Суд вернул двум членам экипажа «Норда» российские паспорта, которые ранее забрали представители Госпогранслужбы Украины», — сказал адвокат.

Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.