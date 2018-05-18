Суд на Украине вернул двум членам экипажа «Норда» паспорта

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Суд на Украине вынес решение вернуть паспорта двум членам экипажа задержанного российского судна «Норд».
Суд на Украине вернул двум членам экипажа «Норда» паспорта
  • © Государственная пограничная служба Украины

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката моряков Дмитрия Щербину.

«Суд вернул двум членам экипажа «Норда» российские паспорта, которые ранее забрали представители Госпогранслужбы Украины», — сказал адвокат.

Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.

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