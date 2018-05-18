Суд на Украине вернул двум членам экипажа «Норда» паспорта
Суд на Украине вынес решение вернуть паспорта двум членам экипажа задержанного российского судна «Норд».
- © Государственная пограничная служба Украины
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката моряков Дмитрия Щербину.
«Суд вернул двум членам экипажа «Норда» российские паспорта, которые ранее забрали представители Госпогранслужбы Украины», — сказал адвокат.
Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.
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