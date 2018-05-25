Источник назвал имя подозреваемого в убийстве депутата партии «Батькивщина» на Украине
Состояние Гончара стабильное, но допрос пока не проводился. Мотивы нападения неизвестны.
Источник отметил, что злоумышленник пытался взорвать гранату и установил растяжку, на которую чуть не наступили сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в украинском городе Черкассы мужчина напал на офисное помещение, в котором находился депутат партии «Батькивщина» Сергей Гура. По данным СМИ, нападавший произвёл два выстрела в голову и грудь Гуры. От полученных ранений депутат скончался.