СМИ сообщили об убийстве на Украине депутата партии «Батькивщина»
Как отмечается, нападавший произвёл два выстрела в голову и грудь Гуры, от полученных ранений депутат скончался.
По уточнённым данным, охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот достал гранату.
Сообщается, что в ходе перестрелки мужчина, убивший депутата, был ранен. Его доставили в больницу.
Ранее стало известно, что на Украине найден мёртвым глава фракции «Блок Петра Порошенко» в горсовете Северодонецка Сергей Самарский.