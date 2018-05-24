СМИ сообщили об убийстве на Украине депутата партии «Батькивщина»

В украинском городе Черкассы мужчина напал на офисное помещение, в котором находился депутат партии «Батькивщина» Сергей Гура. Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на источники.

Как отмечается, нападавший произвёл два выстрела в голову и грудь Гуры, от полученных ранений депутат скончался.

По уточнённым данным, охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот достал гранату.

Сообщается, что в ходе перестрелки мужчина, убивший депутата, был ранен. Его доставили в больницу.

Ранее стало известно, что на Украине найден мёртвым глава фракции «Блок Петра Порошенко» в горсовете Северодонецка Сергей Самарский.