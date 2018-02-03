В учениях «Быстрый трезубец — 2018» поучаствуют более двух тысяч украинских военных
«Предварительно спланировано, что при проведении учений будут участвовать более 2 000 украинских военнослужащих, а также солдаты и офицеры из 10 государств — членов НАТО и стран — участниц программы «Партнёрство ради мира», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также будут привлечены военные многонациональной Литовско-польско-украинской бригады.
Проведение учений запланировано на вторую половину 2018 года.
Ранее сообщалось, что ВСУ начали подготовку к учениям «Быстрый трезубец — 2018».