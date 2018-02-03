В учениях «Быстрый трезубец — 2018» поучаствуют более двух тысяч украинских военных

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В многонациональных учениях «Быстрый трезубец — 2018» примут участие более двух тыс. украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Предварительно спланировано, что при проведении учений будут участвовать более 2 000 украинских военнослужащих, а также солдаты и офицеры из 10 государств — членов НАТО и стран — участниц программы «Партнёрство ради мира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также будут привлечены военные многонациональной Литовско-польско-украинской бригады.

Проведение учений запланировано на вторую половину 2018 года.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали подготовку к учениям «Быстрый трезубец — 2018».

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