Порошенко подписал закон о допуске на Украину иностранных военных для совместных учений

Украинский президент Пётр Порошенко подписал закон, который разрешает допуск подразделений иностранных вооружённых сил на территорию Украины в 2018 году.

Как сообщает телеканал «112 Украина», закон предусматривает допуск на территорию Украины иностранных военнослужащих для участия в украинско-американских учениях.

Документ должен вступить в силу с даты официальной публикации.

Ранее сообщалось, что в 2018 году на Украине пройдёт не менее пяти учений с участием военнослужащих других стран: украинско-американские учениях «Быстрый трезубец — 2018», украинско-американские учения «Морской бриз — 2018», многонациональные учения «Светлая лавина — 2018», многонациональные учения «Чистое небо — 2018» и украинско-румынские учения «Ривериан-2018».