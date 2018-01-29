ВСУ начали подготовку к украинско-американским учениям «Быстрый трезубец — 2018»

В Генштабе Вооружённых сил Украины заявили, что во Львовской области украинские и американские военные начали планирование многонациональных учений «Быстрый трезубец — 2018».

«Началось планирование крупнейших совместных сухопутных учений подразделений ВСУ и армейских подразделений иностранных государств «Быстрый трезубец — 2018», — цитирует Интерфакс-Украина заявление Генштаба. Отмечается, что к начальной планирующей конференции привлечены представители командования Сухопутных войск ВСУ и военно-тренировочной миссии ВС США. Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, который разрешает допуск подразделений иностранных вооружённых сил на территорию Украины в 2018 году.