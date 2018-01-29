ВСУ начали подготовку к украинско-американским учениям «Быстрый трезубец — 2018»

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В Генштабе Вооружённых сил Украины заявили, что во Львовской области украинские и американские военные начали планирование многонациональных учений «Быстрый трезубец — 2018».

«Началось планирование крупнейших совместных сухопутных учений подразделений ВСУ и армейских подразделений иностранных государств «Быстрый трезубец — 2018», — цитирует Интерфакс-Украина заявление Генштаба.

Отмечается, что к начальной планирующей конференции привлечены представители командования Сухопутных войск ВСУ и военно-тренировочной миссии ВС США.

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, который разрешает допуск подразделений иностранных вооружённых сил на территорию Украины в 2018 году.

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