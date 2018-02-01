Под Херсоном в ходе конфликта со стрельбой на предприятии пострадали шесть человек

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В Херсонской области Украины в Новой Каховке в результате конфликта на одном из предприятий пострадали шесть человек. Об этом сообщается в Facebook местной полиции.

«Около 21:45 в дежурную часть Новокаховского отдела полиции поступило сообщение, что на территорию одного из предприятий проникли около 20 неизвестных лиц, слышны звуки, похожие на выстрелы», — рассказали в полиции.

Было установлено, что между группой неизвестных и охранниками предприятия произошёл конфликт, в результате которого в больницу были доставлены шесть человек. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

«По данному факту открыты криминальные производства по ч. 4 ст. 296 Криминального кодекса Украины (ККУ) («Хулиганство») и ч. 2. ст. 345 ККУ («Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа»)», — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла стрельба возле здания суда.

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Украина
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