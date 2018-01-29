При стрельбе в Киеве один человек ранен и один погиб

Короткая ссылка
На улице Лагерная в Шевченковском районе Киева произошла стрельба, выясняются обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба городской Нацполиции.

«В результате (стрельбы. — RT) два человека получили огнестрельные ранения, один из них умер. На месте работают правоохранители», — говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведётся розыск лиц, причастных к убийству и ранению мужчин.

14 декабря 2017 года полиция возбудила уголовное дело после драки со стрельбой в центре Киева.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru