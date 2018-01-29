При стрельбе в Киеве один человек ранен и один погиб

На улице Лагерная в Шевченковском районе Киева произошла стрельба, выясняются обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба городской Нацполиции.

«В результате (стрельбы. — RT) два человека получили огнестрельные ранения, один из них умер. На месте работают правоохранители», — говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведётся розыск лиц, причастных к убийству и ранению мужчин.

14 декабря 2017 года полиция возбудила уголовное дело после драки со стрельбой в центре Киева.