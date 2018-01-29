В Киеве произошла стрельба возле здания суда

В Киеве в результате стрельбы возле Святошинского суда пострадал по меньшей мере один человек. Об этом сообщается на странице Главного управления Нацполиции по Киеву в Facebook.

По данным полиции, на улице Жилянской произошёл конфликт между двумя группами людей. «Столичным правоохранителям в 13:50 (14:50 мск) поступила информация, что возле судебного учреждения произошла стрельба и есть пострадавшие», — сообщили в полиции. Отмечается, что данное происшествие расценивается как хулиганство. В Киеве ввели план «Перехват». Разыскивается автомобиль, в котором, вероятно, находятся причастные к произошедшему лица. Ранее сообщалось, что в Киеве произошла стрельба в здании, где располагается национальная лотерея, в результате произошедшего погиб человек.