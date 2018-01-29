В Киеве произошла стрельба возле здания суда

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В Киеве в результате стрельбы возле Святошинского суда пострадал по меньшей мере один человек. Об этом сообщается на странице Главного управления Нацполиции по Киеву в Facebook.

По данным полиции, на улице Жилянской произошёл конфликт между двумя группами людей.

«Столичным правоохранителям в 13:50 (14:50 мск) поступила информация, что возле судебного учреждения произошла стрельба и есть пострадавшие», — сообщили в полиции.

Отмечается, что данное происшествие расценивается как хулиганство.

В Киеве ввели план «Перехват». Разыскивается автомобиль, в котором, вероятно, находятся причастные к произошедшему лица.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла стрельба в здании, где располагается национальная лотерея, в результате произошедшего погиб человек.

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