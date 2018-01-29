Нацполиция Украины возбудила дело после стрельбы в Киеве

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После стрельбы в Киеве, в результате которой погиб человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

«Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, стрельба произошла в здании, где располагается национальная лотерея, — там находились пять представителей частного охранного предприятия и администратор. В помещение забежали семеро мужчин в чёрной форме, после чего началась драка со стрельбой.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева произошла стрельба. В результате один человек погиб и один пострадал.

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