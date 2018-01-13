Неизвестный обстрелял из гранатомёта общепит под Одессой

Неизвестный обстрелял заведение общественного питания в Одесской области из гранатомёта, в результате произошло обрушение стены здания.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет.

«В результате выстрела произошло разрушение стены здания. С места происшествия изъяты цилиндрический тубус, предварительно, от РПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожная сумка и другие вещественные доказательства», — указывается в заявлении.

По факту происшествия было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области полицейских обстреляли из гранатомёта.