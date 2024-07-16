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Депутат Рады Южанина: до осени на Украине могут остаться лишь пенсионеры

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Депутат Верховной рады Нина Южанина заявила в эфире YouTube-канала Новости.Live, что из-за трудностей с энергоснабжением до осени или зимы на Украине могут остаться только пенсионеры.

«До осени, до зимы останутся в стране одни пенсионеры, которые выжили», — цитирует её РИА Новости.

По словам депутата, семьи, в которых есть дети, которые вернулись в страну или не выезжали, не смогут справиться с теми задачами, «которые сейчас есть».

Также она подчеркнула, что в правительстве страны отсутствует разумный подход к решению проблем в энергетике.

Ранее на Украине потребление электричества достигло максимума из-за жары.

Также сообщалось, что Украина привлекла аварийную помощь из Польши из-за проблем с электричеством.

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