Депутат Рады Южанина: до осени на Украине могут остаться лишь пенсионеры
«До осени, до зимы останутся в стране одни пенсионеры, которые выжили», — цитирует её РИА Новости.
По словам депутата, семьи, в которых есть дети, которые вернулись в страну или не выезжали, не смогут справиться с теми задачами, «которые сейчас есть».
Также она подчеркнула, что в правительстве страны отсутствует разумный подход к решению проблем в энергетике.
Ранее на Украине потребление электричества достигло максимума из-за жары.
Также сообщалось, что Украина привлекла аварийную помощь из Польши из-за проблем с электричеством.