Посольство в Мьянме сообщило о начале работы карт МИР в ограниченном формате
Об этом заявили в посольстве России в Мьянме, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что карты МИР заработали в некоторых ресторанах и ТЦ.
«Ожидаем ее расширения в ближайшем будущем. Ожидаем, что событие позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание в стране российским гражданам», — отметили в диппредставительстве.
Ранее сообщалось, что в Киргизии принимаются меры для возобновления обслуживания карт МИР.
Также поступала информация, то Россия и Танзания изучают возможность использовать карты российских банков.