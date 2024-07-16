Посольство в Мьянме сообщило о начале работы карт МИР в ограниченном формате

Российские карты МИР начали работать в Мьянме в ограниченном порядке, расширение сети из приёма карт ожидается в ближайшее время.

Об этом заявили в посольстве России в Мьянме, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что карты МИР заработали в некоторых ресторанах и ТЦ.

«Ожидаем ее расширения в ближайшем будущем. Ожидаем, что событие позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание в стране российским гражданам», — отметили в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что в Киргизии принимаются меры для возобновления обслуживания карт МИР.

Также поступала информация, то Россия и Танзания изучают возможность использовать карты российских банков.